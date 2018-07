Europese Commissie lanceert oproep om voorbereidingen op alle scenario's voor brexit te 'versnellen'

Omdat de onderhandelingen tussen Europeanen en Britten nog steeds niet tot een akkoord hebben geleid, is het vooralsnog onduidelijk in welke omstandigheden die historische terugtrekking, die gepland is voor 30 maart, zal plaatsvinden. Maar ongeacht of er een akkoord wordt bereikt of niet, de brexit zal volgens de Commissie "ongetwijfeld tot ontregeling leiden", bijvoorbeeld in de toeleveringsketens van bedrijven. In haar zeventien pagina's tellende mededeling beveelt de Commissie iedereen aan om zich voor te bereiden op twee mogelijke hoofdscenario's.

Ligt er op 30 maart een geratificeerd terugtrekkingsakkoord op tafel, dan treedt een overgangsperiode in werking en zal de Europese wetgeving vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing zijn in Groot-Brittannië.

Maar hoewel de Commissie nog steeds volop mikt op zo'n terugtrekkingsakkoord, raadt ze alle lidstaten, bedrijven en particulieren aan om rekening te houden met een scenario waarin de Europeanen en de Britten het niet eens raken over de boedelscheiding. In dat zogenaamde "cliff edge"-scenario vervalt de overgangsperiode en zal de Europese wetgeving binnen acht en een halve maand al niet meer van toepassing zijn over het Kanaal. Dan moeten bijvoorbeeld meteen douanecontroles ingevoerd worden.