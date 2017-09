Europese Commissie: 'Herplaatsing van migranten werkt, maar moet sneller gebeuren'

Sinds september 2015 werden al 27.695 migranten die in aanmerking komen voor internationale bescherming en die via Griekenland of Italië in de EU arriveerden, via het zogenaamde herplaatsingsmechanisme naar de andere EU-lidstaten overgebracht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie woensdag heeft gepresenteerd, enkele uren nadat het EU-Hof het mechanisme als juridisch waterdicht bestempeld heeft. Omdat er nog duizenden mensen moeten worden herplaatst, vraagt de Commissie aan de lidstaten om sneller te werken.

Om Griekenland en Italië het hoofd te helpen bieden aan de migratiestroom die in de zomer van 2015 elke dag in intensiteit leek toe te nemen, beslisten de EU-lidstaten om over een periode van twee jaar maximum 120.000 migranten over te nemen. Eerder waren ze al een spreidingsplan voor 40.000 personen overeengekomen. Concreet engageerden de lidstaten zich ertoe 63.302 personen uit Griekenland over te laten komen en 34.953 uit Italië.

Maar omdat het veelbesproken akkoord uit maart 2016 met Turkije de stroom uit het oosten deed opdrogen en omdat de meeste migranten die in Italië aankomen niet in aanmerking blijken te komen voor asiel of subsidiaire bescherming, ligt het totaal aantal te herplaatsen personen nog een pak lager.

Bijna twee jaar nadat het mechanisme opgericht werd, werden 27.695 personen herplaatst (cijfers van 4 september). In Griekenland wachten nog steeds 2.800 personen op hun relocatie, 2.000 anderen zouden er nog voor in aanmerking komen. In Italië zijn er in 2017 alleen 7.200 personen aangekomen die aan de voorwaarden voor herplaatsing voldoen, maar slechts 4.000 zijn volgens de Commissie al geregistreerd.

Omdat er nog dagelijks nieuwe mensen aankomen, vraagt de Commissie aan Italië om meer vaart te zetten achter de identificatie en registratie. De andere landen moeten de herplaatsingen sneller uitvoeren en voldoende plaatsen toezeggen voor alle kandidaten, luidt het. De Commissie herinnert de lidstaten eraan dat, hoewel het mechanisme op 26 september afloopt, hun engagementen blijven lopen. 'In aanmerking komende aanvragers moeten ook daarna nog worden herplaatst', luidt het.