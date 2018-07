Europese brexitonderhandelaar Barnier heeft 'veel vragen' bij Britse voorstellen

De Britse regering publiceerde onlangs het langverwachte witboek, met daarin haar visie op de toekomstige handelsrelaties met de EU. Premier Theresa May pleit onder meer voor een vrijhandelszone voor goederen tussen het VK en de EU. Voor diensten zouden de banden 'losser' gemaakt worden, wat de facto betekent dat er een einde komt aan het vrij dienstenverkeer.

De 27 ministers van Europese zaken van de andere lidstaten bespraken de tekst vrijdagochtend voor het eerst. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier ontmoette donderdag nog de kersverse Britse brexit-minister Dominic Raab, en gaf de 27 een stand van zaken. Het witboek van de Britse regering valt - zoals verwacht - niet helemaal in de smaak bij de andere lidstaten en de Europese instellingen, die altijd hebben gezegd dat er geen sprake kan zijn van cherry picking (lees: vrij verkeer voor goederen, maar niet voor diensten, kapitaal of personen).

'De tekst bevat verschillende elementen die de weg openen tot een constructieve discussie, zoals het voorstel voor een ambitieus vrijhandelsakkoord, maar het witboek roept ook drie series van vragen op', stak Barnier van wal. 'Is het compatibel met de integriteit van de eengemaakte markt, de douaneunie en de onverdeelbaarheid van het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal? Zijn de voorstellen 'workable' en kunnen we ze toepassen zonder extra bureaucratische rompslomp? En zijn de voorstellen van de Britten in het economisch belang van de EU?'

De Fransman liet uitschijnen dat het antwoord op die drie vragen wel eens 'nee' zou kunnen zijn. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat het voor douaniers wel erg moeilijk wordt om te weten welk tarief ze moeten toepassen, als ze niet weten wat de finale bestemming van de goederen is, en hij vroeg zich ook luidop af of dat juridisch wel mogelijk is. Barnier liet daarna nog duidelijk blijken dat een afwijking op het vrij verkeer van diensten voor Groot-Brittannië niet tot de plannen van de EU behoort.

Barnier vroeg ook opnieuw een duidelijke oplossing voor de Ierse grenskwestie, waar het vooral zaak is om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. De Europese Commissie stelt voor enkel Noord-Ierland in de Europese interne markt en de douane-unie te houden, Londen wil uitzonderingsmaatregelen voor het hele VK. 'Dit is het moeiijkste punt. We moeten creatief zijn en een oplossing vinden, en die moeten we hebben in het terugtrekkingsakkoord (dat in oktober rond moet zijn, red.) en niet later.' Op vragen over een 'no deal scenario', waarbij het Verenigd Koninkrijk de EU eind maart 2019 zou verlaten zonder een akkoord, wilde Barnier vrijdag niet ingaan.

Verschillende Europese leiders hadden de lidstaten de afgelopen dagen en weken opgeroepen om zich voor te bereiden op zo'n scenario. Maar 'ik werk voor een deal, niet voor een 'no deal'', zei Barnier. 'Voor een 'no deal' heb je geen onderhandelaar nodig.' Het langverwachte witboek wordt niet alleen door de Europese partners maar op matig enthousiasme onthaald. De tekst stortte de Britse regering in een diepe crisis, waarbij hardline brexiteers als brexit-minister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zelfs ontslag namen. Over die interne Britse discussie bleef Barnier vrijdag op de vlakte, al zei hij wel dat die 'nog niet is afgelopen'. 'Dat ziet iedereen.'