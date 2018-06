Europese asielaanvragen nemen een duik

Het aantal asielaanvragen in de EU ligt nog steeds hoger dan in 2014, voor de migrantencrisis, maar de terugval is overduidelijk. Dat concludeert de website Politico op basis van een rapport van EASO, het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken. In 2017 kregen de landen van de EU 728.470 asielaanvragen te verwerken - liefst 44 procent minder dan het jaar ervoor. In de eerste drie maanden van dit jaar zette de daling zich voort. Net zoals in ons land komen asielzoekers op Europese schaal in de eerste plaats uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Opvallend is dat volgens EASO een belangrijk deel van de administratieve werklast verschuift naar beroepsprocedures, herzieningen en nieuwe aanvragen van mensen die al eerder afgewezen werden. Hoewel het aantal nog te behandelen dossiers eind 2017 16 procent lager lag dan een jaar eerder, wachtten nog steeds 954.000 aanvragen op een beslissing. In de helft daarvan ging het om mensen die nog een eerste beslissing afwachtten.

Intussen nam de druk op de Europese buitengrenzen al voor het tweede jaar op rij af, concludeert EASO nog. Vooral de routes in het oosten en het centrum van de Middellandse Zee namen in belang af, al spreekt het rapport wel van een 'ongeziene' stijging op de westelijke route.