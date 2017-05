Europees Parlement wil sancties lanceren tegen Hongarije

Het Europees Parlement wil dat de EU-lidstaten de procedure opstarten om Hongarije te sanctioneren omdat het voortdurend de Europese waarden met de voeten treedt. Een meerderheid van de parlementsleden stemde woensdag voor het lanceren van het beruchte artikel 7 van het Europees verdrag.

De manier waarop vluchtelingen en migranten in Hongarije behandeld worden, de onderwijswet die het voortbestaan van de prestigieuze Soros-universiteit bedreigde, de omgang met mensenrechten, de openlijke anti-Europese retoriek van premier Viktor Orban...

De toestand in Hongarije is de parlementsleden al langer een doorn in het oog. Ze keurden daarom woensdag een tekst goed die de deur openzet naar sancties tegen de balorige lidstaat. Voorlopig gaat het om een resolutie, maar de oproep om de procedure te lanceren die voorzien is in artikel 7 mag niet worden onderschat. Die procedure kan er namelijk in uitmonden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese ministerraden tijdelijk verliest.

De tekst die werd goedgekeurd, werd opgesteld door de liberale en de (centrum)linkse fracties in het parlement. EVP-voorzitter Manfred Weber, die het Fidesz van Viktor Orban in zijn rangen telt, kwam nog met een eigen tekst die geen verwijzing naar artikel 7 bevatte, maar die demarche stootte ook binnen de EVP op tegenkanting.

Onder meer de Belgische EVP'ers kozen ervoor de gezamenlijke resolutie te steunen, in plaats van die van hun eigen voorzitter. Uiteindelijk stemden 393 parlementsleden voor het lanceren van de sanctieprocedure, 221 tegen en 64 onthielden zich.