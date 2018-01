Europees Parlement verbiedt elektrische pulskorvisserij

De stroomstoten hebben volgens de parlementsleden een zware impact op de vissen, die brandwonden, bloedingen en zelfs vervormingen van het skelet riskeren. Er wordt ook opgeworpen dat niet duidelijk is wat de langetermijngevolgen zijn.

De pulskorvisserij was in de EU al verboden sinds 1998, maar bij wijze van "experiment" konden uitzonderingen op de wetgeving toegestaan worden. Zo beschikt Nederland over tientallen vissersboten met sleepnetten die elektrische impulsen kunnen uitsturen.

Open Vld-parlementslid Hilde Vautmans stemde tegen de pulskorvisserij. 'Ik ben zeker niet tegen innovatie in de visvangst maar het probleem ligt op dit moment eerder in het gebrek aan afdoende gegevens en bewijs dat deze techniek niet schadelijk is voor onze zeeën en het leven erin', argumenteert ze. 'Deze nieuwe techniek staat nog in haar kinderschoenen en is nog niet volledig uitgeklaard.'

De stemming in het parlement dient als voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten over de visserijtechnieken. In de Raad willen verschillende landen - waaronder Nederland - wél dat pulskorvisserij toegelaten is. Het is dan ook nog maar de vraag of het totaalverbod stand zal houden.