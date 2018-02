Europees Parlement veegt Europese kieskring van tafel

De 751 Europarlementsleden stemden woensdag in Straatsburg over de zetelverdeling in hun halfrond na de Europese verkiezingen van volgend jaar, wanneer als gevolg van de brexit de 73 Britse zetels vacant zijn.

Het parlement wil 27 van die zitjes verdelen onder de 14 lidstaten die momenteel op basis van hun bevolkingsaantal ondervertegenwoordigd zijn in Straatsburg. Zo krijgen Frankrijk en Spanje er elk 5 volksvertegenwoordigers bij, Nederland en Italië elk 3. België behoudt zijn 21 zetels.

De overige 46 Britse zetels worden voorlopig niet verdeeld. Een voorstel van de commissie Constitutionele Zaken om een deel van die zitjes te reserveren voor volksvertegenwoordigers die verkozen worden op transnationale kieslijsten, haalde de finish niet.

Onder meer de Franse president Emmanuel Macron betoogde dat die lijsten een rechtstreekse band tussen de burger en Europa kunnen smeden, maar een meerderheid van 368 tegen 274 parlementsleden het idee van de hand. 'We missen een historische kans', treurde de groene fractieleider Philippe Lamberts.

Met name het verzet van de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij (EVP) deed de pleitbezorgers van de Europese kieskring in Straatsburg de das om. 'We moeten dichter bij de kiezers staan, in plaats van ons te verwijderen van hen. Geen enkele federale staat kent landelijke kieslijsten. Ik kom uit Beieren en kan ook niet stemmen voor Angela Merkel', klonk het bij Manfred Weber, de Duitse fractieleider van de EVP.

Oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD), een van de grote pleitbezorgers van zo'n gemeenschappelijke kieskring, bracht vergeefs zijn voorganger Wilfried Martens in herinnering om de EVP over de brug te halen. 'Hij begreep dat transnationale lijsten de burgers niet zullen vervreemden van Europa.' Volgens de liberale fractieleider is de invoering van een Europese kieskring 'de enige manier om een echte Europese demos, een echte Europese publieke opinie te creëren'. Dat federale staten geen nationale kieskring hebben, vond Verhofstadt geen argument. 'Mijn land wil het ook. Het zijn de separatisten die zich ertegen verzetten.'

'Koen Geens (CD&V), bezwaarlijk een separatist te noemen, is het idee ook niet genegen', reageerde Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Dat transnationale lijsten Europa dichter bij de burger zou brengen, trok ze in twijfel. 'Mensen weten nu al amper wie op de eigen kieslijst staat, laat staan dat ze zouden stemmen voor een Fransman, een Bulgaar of een Est', verklaarde Van Bossuyt, die betoogde dat alle 73 Britse zetels geschrapt zouden moeten worden.