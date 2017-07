Europees Parlement dreigt ermee tegen brexit te stemmen

De onderhandelingen over de brexit tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn volop aan de gang. De manier waarop die plaatsvinden, is echter niet naar de zin van het Europees Parlement. De fractieleiders van de verschillende groepen, waaronder ALDE-voorzitter Guy Verhofstadt, schrijven vandaag in een open brief dat ze meer garanties willen voor de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk nadat de brexit is voltooid. Zo niet, zullen ze begin 2019 tegen de brexit stemmen.

Volgens de auteurs van de open brief dreigen sommige EU-burgers volgens het huidige voorstel van het Verenigd Koninkrijk tweederangsburgers te worden. 'De tekst slaagt er niet eens in zijn eigen ambities waar te maken om "de burger op de eerste plaats te zetten" en werpt een schaduw van vaagheid en onzekerheid over het leven van miljoenen Europeanen,' klinkt het in de open brief.

De fractieleiders vinden het teleurstellend dat de voorstellen van de Europese onderhandelaar, Michel Barnier, en die van het VK, David Davis, mijlenver uit elkaar liggen. En dat is onaanvaardbaar menen ze. 'Het antwoord van het VK op dit gulle aanbod kwam drie weken later, in de vorm van een koude douche', klinkt het. 'Dit is zelfs volledig in strijd met het programma van de "Vote Leave"-campagne.' Bovendien menen de auteurs dat het Verenigd Koninkrijk de nieuwe kampioen van de bureaucratie en administratie dreigt te worden.

Dit alles leidt de auteurs ertoe om het Verenigd Koninkrijk op te roepen om meer rekening te houden met de rechten van de Europese burgers bij de onderhandelingen. Indien de rechten van de Europese Burger in een deal worden teruggeschroefd, zullen de ondertekenaars van de open brief samen met hun fracties tegen die deal stemmen. 'We zullen er nooit mee instemmen dat rechten met terugwerkende kracht worden afgenomen', klinkt het.