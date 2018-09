Europees brexitonderhandelaar legt deadline op midden november

Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, voelt niets voor verlengde gesprekken met Groot-Brittannië over de uittrede van het land uit de Europese Unie. 'We hebben niet meer tijd nodig. Wat nodig is zijn politieke beslissingen', alus Barnier in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

De gesprekken moeten voor Barnier midden november afgesloten worden, zegt hij. Vervolgens kan de EU dan een uitzonderlijke top organiseren. Aanvankelijk was het de bedoeling om tegen de Europese raad van oktober een akkoord te bereiken. Barnier roept de bedrijven in Europa op om hun voorbereidingen op de brexit te versnellen, zowel op een ordentelijke als op een harde brexit.

In de Sunday Telegraph zegt de Britse premier Theresa May dan weer dat ze zich niet tot compromissen zal laten dwingen over haar brexitvoorstellen, nu de deadline voor een akkoord met Brussel nadert.

'De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van ons land en ik ben duidelijk over mijn missie', aldus May, die aangeeft dat 'er nog heel wat meer onderhandeld moet worden'.