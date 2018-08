Europeanen mogen in Groot-Brittannië blijven bij brexit zonder akkoord met EU

Groot-Brittannië wil op 29 maart 2019 uit de EU stappen, maar de kans is groot dat er tegen dan geen akkoord is met Europa. Ook indien er geen brexitdeal komt, zullen buitenlanders van binnen de Europese Unie in Groot-Brittannië kunnen blijven. Dat blijkt uit gelekte regeringsdocumenten die de krant The Daily Telegraph kon inkijken.

De 3,8 miljoen migranten zouden ook toegang krijgen tot de gezondheidsdienst NHS (National Health Service) en overheidsondersteuning. Het gaat om een unilaterale toezegging. Ze geldt dus ook indien Britten in de toekomst geen gelijkaardige rechten in de EU-landen krijgen, schrijft de krant.

De plannen houden volgens The Daily Telegraph verband met de vrees dat nogal wat arbeidskrachten omwille van de brexit het land weer zouden verlaten. Dat wordt bijvoorbeeld verwacht in de bouw- en hotelsector.

Een woordvoerder van de regering wilde maandag niet reageren op het bericht. Downing Street kondigde eerder aan vanaf donderdag meer dan 70 technische opmerkingen bekend te maken voor het geval er geen akkoord over de brexit komt. Het gaat onder meer om adviezen voor bedrijven, burgers en openbare instellingen. Tegen eind september moeten alle richtlijnen gepubliceerd zijn.