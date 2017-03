Europarlementslid: 'Vrouwen zijn zwakker, kleiner en minder slim'

Grote consternatie in een zitting van het Europees Parlement. Tijdens een debat over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa zei de Poolse Europarlementariër Janusz Korwin-Mikke dat het niet meer dan logisch is dat vrouwen minder verdienen dan mannen. 'Vrouwen zijn zwakker, kleiner en minder slim', zei hij. Korwin-Mikke riskeert een straf voor zijn uitspraken. Eerder veroorzaakte de Poolse politicus al ophef door een nazigroet te brengen in het parlement. Beelden via VTM.