Europa wil nog eens drie miljard euro vrijmaken voor Syrische vluchtelingen in Turkije

De steun maakt deel uit van de omstreden vluchtelingendeal die de Europese Unie in 2016 had afgesproken met het regime van president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens dat akkoord kan Griekenland zowat alle inkomende vluchtelingen terugsturen naar Turkije, dat als een veilig derde land wordt beschouwd. In ruil worden evenveel Syrische vluchtelingen rechtstreeks vanuit Turkije overgebracht naar de Europese lidstaten. Daarbovenop levert Europa via de zogenaamde Facility for Refugees in Turkey omvangrijke financiële steun om de levensomstandigheden van de 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen op Turks grondgebied te verbeteren.

Resultaat

Volgens Avramopoulos heeft het akkoord met Turkije zijn vruchten afgeworpen omdat de instroom naar Griekenland de voorbije twee jaar spectaculair is verminderd en het aantal verdrinkingen in de Egeïsche Zee fors is gedaald.

De eurocommissaris meent dan ook dat de Europeanen hun beloftes moeten waarmaken en een tweede schijf van drie miljard euro moeten voorzien voor de ondersteuning van de vluchtelingen.

Verzuurd

Net als voor de eerste enveloppe wil de Commissie één miljard euro uit de Europese begroting putten. De lidstaten zouden opnieuw twee miljard euro moeten bijpassen.

Dat zou nog een moeilijke oefening kunnen worden. Het geld is weliswaar niet voor de Turkse overheid bestemd, maar sinds de mislukte staatsgreep van 2016, de hardhandige repressie en het omstreden grondwettelijk referendum in Turkije zijn de relaties flink verzuurd.

Bovendien lanceerde Turkije op 20 januari een omstreden offensief in de Noord-Syrisch Koerdische enclave Afrin. Daarmee wil Ankara de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) verjagen, bondgenoten van de VS maar een terroristische organisatie volgens Turkije.

'Het is juist dat onze relaties de voorbije jaren door een aantal fases zijn gegaan, maar het akkoord is nog steeds in het belang van zowel Turkije als de Europese Unie', zo reageerde Avramopoulos. 'Ik moet niet uitleggen wat er gebeurt als dat akkoord niet meer zou bestaan.'

Onderwijs

De eerste schijf van drie miljard is volgens de Commissie volledig geprogrammeerd en in contracten gegoten. Eind vorig jaar was 1,85 miljard euro al effectief overgemaakt.

Met het Europese geld hebben een half miljoen Syrische kinderen toegang tot onderwijs verkregen. Ook werden zowat 1,2 miljoen vluchtelingen financieel ondersteund met maandelijkse toelages

Visumbeleid

Avramopoulos wil ook strengere voorwaarden voor de uitreiking van visa aan onderdanen van derde landen die onvoldoende meewerken om illegale migranten terug te nemen. Het nieuwe mechanisme maakt deel uit van een bredere hervorming van het Europese visumbeleid dat de eurocommissaris woensdag heeft gepresenteerd.

Lees ook zijn opiniestuk daarover op Knack.be: In deze tijd van toenemende mobiliteit hebben we nood aan een transparanter en veiliger visumbeleid.