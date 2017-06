Europa waarschuwt Trump over importbeperkingen

Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voor een afsluiting van hun staalmarkt. Als de Amerikaanse president Donald Trump uit veiligheidsoverwegingen de import uit Europa beperkt, dan zal Europa terugslaan, zo verzekerde Malmström.

Trump had in april de opdracht gegeven om te onderzoeken of de import van staal een probleem voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten kan stellen. Op basis daarvan zou de president de invoer uit derde landen unilateraal kunnen bijsturen. 'Staal is zowel voor onze economie als ons leger belangrijk. Dit is geen domein waarop we afhankelijk kunnen worden van andere landen', zei de president toen.

De resultaten van het onderzoek worden later deze maand verwacht, maar Malmström waarschuwt alvast voor een algemene invoerbeperking op basis van veiligheidsoverwegingen. Dat zou volgens haar 'zeer slecht' en 'ongerechtvaardigd' zijn. 'Als zo'n maatregel ons zou raken, dan zullen we terugslaan', zo verzekerde de Zweedse eurocommissaris. Volgens haar delen alle lidstaten die bekommernis.