Europa waarschuwt Polen over gedwongen pensionering rechters

In een tussenkomst in het Europees Parlement in Straatsburg wees vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans er woensdag op dat 27 van de 72 rechters van het Poolse Hooggerechtshof op 3 juli op gedwongen pensioen kunnen worden gestuurd. 'Het risico op onherstelbare schade blijft bestaan', waarschuwde de Nederlander, die maandag naar Warschau trekt voor nieuw overleg met de regering van de conservatieve partij PiS.

Op 26 juni buigen de lidstaten zich opnieuw over de Poolse rechtsstaat en artikel 7. In december lanceerde de Commissie die nooit eerder gebruikte procedure in het Europese verdrag omdat ze zich zorgen maakte over de gerechtelijke hervormingen in Polen. Die dreigen volgens de Commissie de politieke invloed op justitie te versterken en de onafhankelijkheid van de rechters aan te tasten.

Onder Europese druk heeft de Poolse regering al wat aanpassingen gedaan, maar Warschau weigert vooralsnog in te binden op andere bekommernissen die Europa heeft aangekaart. Timmermans citeerde de gedwongen pensionering van rechters van het Hooggerechtshof, maar ook de politisering van de Nationale Raad voor de Rechtspraak en de bevoegdheid van de minister van Justitie om voorzitters van rechtbanken te ontslaan en om het mandaat van rechters op pensioengerechtigde leeftijd te verlengen.

Om de druk verder te verhogen, heeft Timmermans de lidstaten intussen het advies gegeven om de Poolse regering te horen. Zo'n hoorzitting maakt deel uit van het eerste luik van de procedure van artikel 7, die in theorie tot een opschorting van het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden kan leiden.