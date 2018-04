'Europa verliest aan slagkracht als het voorbestaan van België, Italië of Spanje bedreigd wordt'

Een oud geborduurd spreekwoord zegt: 'Het buitenland ligt naast de deur.' Oorspronkelijk werd het te berde gebracht door het komische duo Van Kooten en De Bie, vandaag zou het perfect op het Instituut Clingendael kunnen slaan. Sinds Monika Sie Dhian Ho in 2016 de leiding nam over Nederlands meest gerenommeerde onderzoeksinstituut voor buitenlandse betrekkingen, heeft ze er een erezaak van gemaakt om haar collega's geregeld het statige landgoed uit te jagen. Naar de Sahel, de Hoorn van Afrika en de Levant, maar ook Nederland in. De plek waar het kruim van de Nederlandse diplomatie wordt opgeleid, wil van zijn stoffige imago af.

...