'Europa pleegt een genocide op de Middellandse Zee'

De Siciliaanse hoofdplaats Palermo, de op drie na grootste stad van Italië, staat te boek als maffiahoofdstad. Die reputatie heeft ze te danken aan de loden jaren tachtig en de bloedige jaren negentig, toen de cosa nostra er oppermachtig was. Na de spectaculaire moorden op de antimaffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992, schreven de plaatselijke kranten dat Leoluca Orlando de volgende zou worden: de linkse christendemocraat had zich als politicus altijd krachtig tegen de maffia gekeerd. Orlando, die in de jaren tachtig al eens burgemeester was, kreeg de raad om uit de politiek te stappen en onder te duiken, maar sloeg die in de wind. In 1993 werd hij de eerste openlijke antimaffiaburgemeester van Palermo. Hij introduceerde onder meer antimaffiaprogramma's in de scholen, en hij investeerde zwaar in hedendaagse cultuur en in de restauratie van het historische centrum. 'De Palermitanen moeten weer trots worden op hun stad', zo redeneerde Orlando. 'Ze moeten zich Palermo opnieuw toe-eigenen.'

