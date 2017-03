Europa op verschillende snelheden mogelijk, maar politieke eenheid blijft cruciaal

De Europese Unie moet ook in de toekomst een 'politieke eenheid' blijven. Dat was de consensus op de top over de toekomst van de EU, zonder Groot-Brittannië erbij . 'De belangrijkste doelstelling moet zijn het vertrouwen en de eenheid te herstellen. Daar zijn alle 27 leiders het over eens', zei voorzitter Donald Tusk na afloop.

Op de tweede dag van de Europese top bereidden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 vrijdag hun verklaring van Rome voor. In de Italiaanse hoofdstad willen ze op 25 maart een tekst aannemen waarin staat welke richting de EU de komende tien jaar moet inslaan. Lidstaten die in kleinere groepen nauwer willen samenwerken, mogen niets in de weg gelegd worden, is stilaan de consensus. Maar zo'n Europa met verschillende snelheden mag in geen geval betekenen dat de EU niet langer één politiek blok zou vormen.

Delen 'Europa met verschillende snelheden betekent geen nieuw IJzeren Gordijn'

''Eenheid in verscheidenheid', is ons motto, zoals het in feite ook al de voorbije 6 decennia het geval was', zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. 'Sommigen maken zich zorgen dat een Europa met verschillende snelheden tot een Europa van verschillende klassen zou leiden, maar zo'n eenheid in verscheidenheid staat ook nu al in de verdragen.'

De Franse president François Hollande wees erop dat nauwere samenwerking door een groep van lidstaten niet impliceert dat voor de anderen de deur wordt dichtgegooid. 'De EU laat toe met 27 zaken te doen die we alleen niet kunnen', wees hij op de meerwaarde van een eensgezind blok.

Ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker trachtte de ongerustheid weg te nemen dat de Oost-Europese EU-landen een soort tweederangslidstaten zouden worden. 'Een Europa met verschillende snelheden betekent niet dat er een nieuw IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Europa neergelaten wordt.'