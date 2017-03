Europa keurt fusie tussen chemiereuzen goed na 'aanzienlijke' toegevingen

De Commissie was vorig jaar een diepgaand onderzoek gestart naar de fusie tussen Dow en DuPont. Door de samensmelting zal immers het grootste bedrijf ter wereld op het vlak van gewasbescherming ontstaan. De Commissie vreesde dat de fusie de prijsconcurrentie in de sector zou verminderen en de ontwikkeling van nieuwe producten zou afremmen.

Dat zou een verminderde drang tot innovatie als gevolg kunnen hebben. Wereldwijd zijn maar vijf bedrijven actief op het gebied van Research & Development in relatie tot pesticiden, aldus NRC Handelsblad.

Dow en Dupont doen 'aanzienlijke' toegevingen om tegemoet te komen aan de Europese bekommernissen, zo kondigde eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager aan. Zo gaat DuPont zijn R&D-organisatie voor de ontwikkeling van pesticiden verkopen. Het bedrijf gaat ook een hele reeks onkruidverdelgers en insectendodende middelen van de hand doen. Dow zal op zijn beurt een aantal petrochemische producten afstoten in Spanje en de Verenigde om ook op die markt voldoende concurrentie te behouden.

'We hebben in deze sector effectieve concurrentie nodig om bedrijven te stimuleren om producten te maken die veiliger zijn voor mensen en beter voor het milieu. Met deze beslissing zorgen we ervoor dat de fusie de prijsconcurrentie voor bestaande pesticiden en de ontwikkeling van veiligere en betere producten voor de toekomst niet vermindert', besluit Vestager.

Opgeteld vertegenwoordigen Dow en Dupont meer dan 100.000 medewerkers en een omzet van meer dan 90 miljard euro. Beide bedrijven hebben fabrieken in België.

De fusie, die nog groen licht moet krijgen van de Amerikaanse autoriteiten, vindt plaats in een sector die in volle beweging is. Zo wil het Chinese ChemChina samengaan met het Zwitserse Syngenta, en het Duitse Bayer met het Amerikaanse Monsanto. Over de fusie tussen ChemChina en Syngenta valt midden april een Europese beslissing. De plannen van Bayer en Monsanto zijn nog niet aangemeld in Brussel.