Europa is niet solidair als het om migratie gaat, en daar profiteert Salvini van

Na een machtsspel op hoog niveau dat een kleine week heeft geduurd, mochten goed honderdvijftig migranten zondag in Sicilië toch aan land. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die zich daartegen had verzet, zei dat hij persoonlijk had geregeld dat die groep migranten door de katholieke kerk en enkele andere Europese landen worden opgevangen. Anders gezegd: de Europese Unie of president Sergio Mattarella, met wie hij over de migranten in de clinch was gegaan, had daar níét voor gezorgd. Toen hij vorige week...