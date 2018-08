Europa heeft nog geen oplossing voor migranten op reddingsschip Diciotti

De migranten die aan boord zitten van het schip Diciotti zullen nog langer geduld moeten oefenen. Bij een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van verschillende EU-landen vrijdag in Brussel werd geen akkoord gevonden over een mogelijke verdeling van de vluchtelingen op het schip. Dat is vernomen in kringen van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het schip van de Italiaanse kustwacht ligt sinds maandagavond aangemeerd in de haven van Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië. Honderdvijftig migranten mogen niet van boord gaan. Italië verlangt van andere EU-lidstaten dat die ook vluchtelingen opnemen.

Gisteren liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verstaan dat hij niet bereid is migranten van het schip op te nemen in ons land. Eerder gebeurde dat wel met opvarenden van het schip Lifeline, dat in Malta aanmeerde. 'Toen heb ik gezegd: dit is een eenmalig feit - en daar hou ik mij aan,' aldus Francken. 'Wij gaan geen illegale migranten meer opnemen die op boten vertrekken uit Noord-Afrika.'

De onderhandelingen tussen twaalf EU-landen beoogden ook oplossingen op lange termijn voor de bekommernissen van Rome op het vlak van migratie. Behalve Italië namen Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Spanje deel aan de gesprekken, aldus Europese bronnen.