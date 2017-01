Na de aanslag in Berlijn riep CSU-voorzitter Horst Seehofer op om de 'hele migratie- en veiligheidspolitiek te overdenken'. Bent u het daarmee eens?

SEBASTIAN KURZ: In de allereerste plaats moeten we slachtoffers gedenken en de nabestaanden zo goed mogelijk ondersteunen. Tegelijk moeten wij ons ook afvragen hoe we in de toekomst maximale veiligheid kunnen garanderen. Ik zeg bewust 'maximaal', want absolute veiligheid zal er nooit zijn.

...