Europa bouwt geen steenkoolcentrales meer

Steenkool is de meest vervuilende van de fossiele brandstoffen. De verbranding produceert naast grote hoeveelheden CO2 ook zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstof. Daarom komen er in Europa geen nieuwe centrales meer, belooft Eurelectric, de koepel van 3500 stroomproducten met een gemeenschappelijke waarde van 200 miljard euro.

"De elektriciteitssector investeert nu al op grote schaal in innovatieve oplossingen om een CO2-neutrale stroomproductie tegen 2050 te halen", stelt de sector in een gemeenschappelijke verklaring. "De sector neemt zich voor na 2020 geen nieuwe steenkoolcentrales meer te bouwen."

De intentieverklaring wordt gesteund door alle Europese leden van Eurelectric. Enkel de Poolse en Griekse producenten weigeren de vuile energiebron helemaal af te zweren.

Kans

De stroomproducenten zien in de CO2-arme economie een enorme opportuniteit: naarmate meer sectoren hun uitstoot terugdringen, kan elektriciteit een grotere rol spelen als energiebron. Het schoolvoorbeeld zijn elektrische auto's als alternatief voor vervuilende diesel- en benzinewagens.

"De sector is vastbesloten de energietransitie te leiden en die belofte ook kracht bij te zetten met concrete daden", zegt António Mexia, voorzitter van Eurelectric. "Nu de stroomproductie steeds schoner wordt, zijn elektrische technologieën de voor de hand liggende keuze om systemen op basis van fossiele brandstoffen te vervangen, bijvoorbeeld in de transportsector."

Vervuilend

De belofte van de sector is vooral symbolisch, zegt Climate Action Network Europe. "Deze verklaring is niet meer dan het overduidelijke nog eens bevestigen", zegt Wendel Trio. "De bouw van nieuwe steenkoolcentrales wordt al een tijdje als gekkenwerk gezien. Elektriciteitsbedrijven die zich echt naar de toekomst richten, het Klimaatverdrag van Parijs ernstig nemen en op lange termijn rendabel willen blijven, moeten ook alle bestaande steenkoolcentrales stilleggen tegen 2030."

Volgens CAN Europe mogen ook bestaande en geplande centrales in Polen, Griekenland, de Balkan en Turkije daarbij niet vergeten worden. Bovendien zou Eurelectric als een eerste stap ook een einde aan de subsidies voor vervuilende centrales moeten steunen, zegt de organisatie. De EU van haar kant moet veel sneller werk maken van de sluiting van de 280 bestaande centrales, en die vervangen door hernieuwbare energie. "Elke centrale die wordt gesloten, is een grote opsteker voor zowel het klimaat als de volksgezondheid", klinkt het.

(IPS)