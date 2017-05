Eurogroep vindt geen akkoord over Griekse schuldenlast

De ministers van Financiën van de eurozone en de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het noodfonds ESM en het IMF stelden vast dat Griekenland ruim honderd van de ongeveer 140 gevraagde beleidsmaatregelen heeft omgezet die nodig zijn om de volgende schijf noodhulp te deblokkeren. Het land heeft vers geld nodig om in juli 6 à 7 miljard euro aan uitstaande leningen terug te betalen.

Omdat de Grieken de gevraagde inspanningen leveren, toonden de leden van de eurogroep zich bereid om de discussie over de houdbaarheid van de Griekse schuld ten gronde aan te gaan. Verschillende eurolanden willen dat het IMF in het lopende noodprogramma stapt, maar dat eist in ruil een nieuwe schuldverlichting voor Griekenland. De eurozone heeft echter al duidelijk gemaakt dat daar geen sprake van kan zijn voor het programma in juli 2018 afloopt.

Daarom eist het IMF meer duidelijkheid over wat een eventuele schuldverlichting zou kunnen inhouden - als ze volgend jaar nodig zou blijken. Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem drukte voor de vergadering zijn hoop uit dat er een engagement gevonden kon worden dat het IMF over de streep zou trekken, maar na afloop moest hij toegeven dat dat niet is gelukt.

"De komende drie weken gaat het werk verder, we proberen een akkoord te vinden op de volgende eurogroep op 15 juni in Luxemburg", zei de Nederlander. "Vandaag waren we zeer dicht bij een akkoord." Waarop de gesprekken vastgelopen zijn, wilde hij niet zeggen.

ESM-directeur Klaus Regling herinnerde eraan dat Griekenland in 2012 al een verlichting van zijn schulden kreeg. Belgisch minister van Financiën Johan Van Overtveldt waarschuwde voor de eurogroep dat een bijkomende schuldverlichting - "terwijl de intrestvoeten op de Griekse schuld al zeer laag zijn" - een precedent zou kunnen scheppen. "En met precedenten moet je heel voorzichtig zijn."