Eurocommissaris wil Afrikaanse landen betalen om migrantendorpen op te zetten

Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger wil op korte termijn vers geld zoeken in de Europese begroting om opvang voor migranten in Noord-Afrikaanse landen te financieren. Wanneer men in die landen betrouwbare partners vindt, dan kan de Europese Unie investeren in de opvang van mensen in een 'afgesloten dorp' met goede levensomstandigheden, zo verklaarde hij.

Als partners denkt Oettinger aan regeringen of regionale vertegenwoordigers in landen als Libië en Tunesië. Zij zouden Europees geld ontvangen om vluchtelingen op welbepaalde plaatsen onder te brengen in menswaardige omstandigheden, met voldoende water- en voedselvoorziening, kledij, gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen.

Oettinger wil in de Europese begrotingen van 2018, 2019 en 2020 'vrijmaken wat kan' om dergelijke akkoorden te financieren, desnoods met extra geld van de lidstaten erbovenop. De eurocommissaris verwees naar het vluchtelingenakkoord met Turkije. Daar hebben de Europese Unie en de lidstaten de voorbije jaren drie miljard euro geïnvesteerd in de opvang van vluchtelingen. Oettinger verwacht bovendien dat er weldra nog eens drie miljard euro wordt vrijgemaakt.

Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani opperde onlangs dat er ook zes miljard euro zou moeten geïnvesteerd worden voor gelijkaardige akkoorden met Afrikaanse landen. Zo'n bedrag is volgens Oettinger 'niet heel ver verwijderd van de mogelijke realiteit'.

De vraag is of Noord-Afrikaanse landen wel zin hebben om zulke centra op te zetten. De Libische vicepremier liet eerder vandaag al aan Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, weten dat zijn land niet van plan is daaraan mee te werken.