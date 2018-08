Eurocommisaris Moscovici: 'Historisch dat Griekenland niet meer onder curatele staat'

'Griekenland zal alleen voor zijn financiering kunnen instaan op de markten, zijn eigen economisch beleid kunnen uitstippelen, uiteraard terwijl het de hervormingen voortzet', zei Moscovici in een interview op radiozender France Inter. Athene verlaat maandag officieel het laatste steunprogramma van de eurozone en het IMF, na jaren van diepe crisis en drie hulpprogramma's.

Op acht jaar tijd kreeg Griekenland 273,3 miljard uitbetaald, waarvan 241,6 miljard euro van de landen van de eurozone. In ruil diende Athene drastische besparingen en hervormingen door te voeren. Alleen al de laatste drie jaar was er sprake van 450 maatregelen, vaak om de staatsfinanciën te saneren, de staat en de fiscus te moderniseren of de pensioenen te hervormen. Vele, pijnlijke, ingrepen lokten massaal protest uit bij de bevolking.

Maar de eurolanden blijven wel een oogje in het zeil houden. Vorige maand werd reeds het mechanisme geactiveerd dat moet garanderen dat Griekenland na het einde van zijn internationale steunprogramma de teugels niet laat vieren. 'Versterkt toezicht moet Griekenland helpen het vertrouwen te winnen van markten, investeerders, bedrijven en ondernemers', zei Europees commissaris Valdis Dombrovskis toen.

De voormalige Franse president François Hollande stelt dat de Griekse crisis een ongezien zware crisis was, en hij waarschuwt dat de internationale gemeenschap de Griekse engagementen van dichtbij moet opvolgen. Ook Moscovici erkent dat er fouten zijn gemaakt 'tijdens die zeer lange jaren'.

Hij verwijst zo naar solidariteitsmechanismen 'die onder de druk van de crisis op poten zijn gezet, en geen vrijwillige mechanismen waren'. Er worden maandag in Griekenland geen feestelijkheden verwacht vanwege het einde van het hulpprogramma. Wel zal premier Alexis Tsipras een toespraak houden.