EU trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp na orkaan Irma

'Orkaan Irma heeft een spoor van vernieling getrokken in veel landen. Het is onze morele plicht om de mensen te helpen wier huizen en levens zijn vernietigd of worden bedreigd. Wij zijn volledig solidair met allen in de regio, zo lang als dat nodig is', zei Stylianides.

Het geld komt bovenop de steun die de EU verleent in de vorm van het leveren van satellietbeelden van de rampgebieden. Daarmee wordt de schade in kaart gebracht. Landen moeten deze hulp zelf aanvragen.

Volgens de Europese Commissie is het satellietprogramma Copernicus ingeroepen voor Sint-Maarten, Guadeloupe, Saint-Barthélémy en de Britse Maagdeneilanden