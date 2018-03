EU roept ambassadeur in Rusland terug voor overleg

Op de Europese top in Brussel stond het debat over de gifaanval van 4 maart en dan vooral over de gezamenlijke Europese reactie erop donderdagavond op de agenda.

Na een debat van meer dan twee uur onderschreven alle 28 leiders de stelling van de Britse premier Theresa May dat Rusland verantwoordelijk is voor de dubbele moordpoging.

Volgens een bron van het Franse persagentschap AFP overwegen ook meerdere lidstaten om Russische diplomaten het land uit te zetten.

'(De Europese Raad) is het eens met de Britse regering dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval en dat er geen andere aannemelijke verklaring is', staat te lezen in de officiële conclusies van het debat.

Eerder op de dag, toen ze op de top arriveerde, had May nog zwaar uitgehaald naar Rusland. Ze sprak van een 'Russische bedreiging die geen grenzen kent.' De gifaanval op Brits grondgebied noemde ze een 'schaamteloze en roekeloze aanval' op haar land.

May ontwaart 'een patroon van Russische agressie tegen Europa.' Dat de 27 andere Europese leiders May nu volgen in haar veroordeling van Rusland, wordt als een stevige diplomatieke overwinning voor de geteisterde Britse premier gezien.

Aan hun veroordeling voegen de Europese staatshoofden en regeringsleiders toe dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is en gevaar inhoudt voor iedereen. Over welke gevolgen er precies gekoppeld moeten worden aan de aanval, zullen de EU-lidstaten nog overleggen. Ze wachten daarvoor de antwoorden af die ze van Rusland hopen te krijgen. De Europese ambassadeur in Rusland zou alvast voor overleg teruggeroepen worden.

Tegen de Europese top van juni willen de leiders van Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini en van de Europese Commissie voorstellen krijgen over hoe de EU zich beter kan wapenen tegen chemische, biologische, radiologisch en nucleaire gevaren en hoe het 'hybride' dreigingen zoals (Russische) cyberaanvallen het hoofd kan bieden.