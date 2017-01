EU: per jaar wordt 88 miljoen ton voedsel weggegooid

Volgens het rapport schuift men het probleem op het bord van de lidstaten, terwijl de Europese Commissie het beleid veel beter zou moeten coördineren. De recente oprichting van een Europees platform tegen voedselverspilling vormt volgens de controleurs van de Europese Rekenkamer geen oplossing.

Wereldwijd gaat volgens de Food and Agriculture Organisation (FAO) ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren, met enorme economische en milieukosten. Dat gaat in totaal over 1,3 miljard ton. De EU vormt een van de verspillers. Voor een bevolking van 510 miljoen worden jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton weggegooid. Dat vertegenwoordigt een waarde van 143 miljard euro.

In ontwikkelingslanden verdwijnt een groot deel - 40 procent - tijdens de oogst of bij het verwerken van het voedsel. In industriële landen gebeurt 40 procent van de verspilling volgens EU-gegevens in de kleinhandel (onverkocht voedsel, over datum), en bij de consument. Maar over heel de voedselcyclus is er verspilling.

'Voorkomen in plaats van achteraf aanpakken'

De vooruitgang tot nu toe werd belemmerd door het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van "voedselverspilling" en het ontbreken van een overeengekomen doelstelling, aldus het Rekenhof. De EU-landen, het Europees Parlement en de G20 hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een krachtiger rol voor Brussel. Veel eerdere aanbevelingen zijn echter genegeerd of maar deels doorgevoerd.

"Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen", aldus Rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Zij stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet bovendien liggen op het voorkomen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij. "De baten van het voorkomen van verspilling zijn groter dan de kosten die moeten worden gemaakt bij de aanpak ervan achteraf", stelt de Rekenkamer.

(Belga/RR)