EU-Parlement wil herplaatsing migranten laten doorlopen na september 2017

Als het van het Europees Parlement afhangt, blijft de maatregel waarbij de EU-lidstaten migranten opnemen die in Italië en Griekenland zijn aangekomen ook na september 2017 doorlopen. In een resolutie die donderdag goedgekeurd is, roepen ze de lidstaten op hun beloftes na te komen.

Het stond deze week al zwart op wit te lezen in een nieuw voortgangsrapport van de Europese Commissie: van de 98.255 'mensen in nood' die vanuit Italië en Griekenland over de EU gespreid moeten worden, zijn er de voorbije twee jaar slechts 18.418 opgenomen. Tegen alle afspraken in hebben Hongarije en Polen zelfs nog niet laten weten hoeveel mensen zij onderdak willen bieden. Het Europees Parlement reageert ontgoocheld op dit "gebrek aan solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid".

De parlementsleden roepen de lidstaten dan ook op hun engagementen na te komen en prioriteit te geven aan de herplaatsing (relocatie) van niet-begeleide kinderen en andere kwetsbare personen. "Er verblijven 23.000 niet-begeleide kinderen in vreselijke omstandigheden in Griekenland en Italië", schetst Hilde Vautmans (Open Vld). "Vorig jaar meldde Europol nog dat er 10.000 vermiste niet-begeleide minderjarigen zijn.Deze kinderen worden in de prostitutie gegooid, gedood om hun organen, verkracht of belanden in mensenhandel."

Volgens Vautmans wordt de menselijke waardigheid van deze kinderen elke dag opnieuw geschonden. "Indien we de herplaatsingen niet opdrijven, zal hun situatie enkel verslechteren. Het is dus onze verdomde Europese plicht om hen te beschermen."

De afspraak om ruim 98.000 mensen te herplaatsen, loopt tot september (ook al was eerst sprake van 160.000). Volgens het parlement moet de maatregel hoe dan ook blijven doorlopen, onafhankelijk van het aantal mensen dat na de zomer vanuit Griekenland of Italië naar een ander land overgebracht is. Het hele spreidingsplan moet aangehouden worden tot de nieuwe Dublin-asielverordening van kracht is, luidt het.