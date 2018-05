EU-ombudsman opent onderzoek naar zaak-Selmayr

In een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vraagt EU-ombudsman Emily O'Reilly de Commissie om nog voor 15 juni zeven vragen te beantwoorden over de omstreden benoeming van de secretaris-generaal, en om alle documenten en wettelijke adviezen over de promotie van Martin Selmayr over te dragen.

De Duitser Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker. Op 21 februari werd de man plots in twee etappes benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie, waarmee hij de hoogste Europese ambtenaar werd. Het Europees parlement stelt zich vragen bij die flitsbenoeming, en de ombudsman van de Europese Unie trekt de zaak nu naar zich toe. Zij opent een ondezoek naar de gebeurtenissen, schrijft ze maandag in een brief aan Commissievoorzitter Juncker.

Ze doet dat op basis van twee klachten uit het Europees parlement over de procedure, die niet in lijn geweest zou zijn met de personeelsregels van de EU of met de principes van goede administratie. Het parlement onderzocht de zaak eerder al, maar vond geen wettelijke basis voor het ontslag van Selmayr. O'Reilly wil dat werk 'niet nog eens overdoen', verzekert ze. Concreet wil ze alle documenten, mails, memo's en wettelijke adviezen die met de zaak te maken hebben onderzoeken. Ze vraagt van de Commissie ook een antwoord op zeven vragen, en dat voor 15 juni.

Concreet wil de ombudsman weten welke lessen de Commissie uit de zaak heeft getrokken en hoe ze de beslissingen over topambtenaren in de toekomst transparanter willen maken. O'Reilly vraagt tot slot dat de Commissie antwoordt op de vragen van het parlement die ze in eerste instantie niet had beantwoord. Het zou dan onder meer kunnen gaan over de nachtelijke Wikipedia-escapades van Selmayr: eind vorig jaar paste hij zijn eigen Wikipedia-lemma aan om 3.45 uur 's morgens, maar de Commissie gaf enkel uitleg over wat Selmayr aanpaste, en niet over waarom hij dat 's morgens vroeg deed.