EU-ministers leggen Polen op de rooster over controversiële justitiehervorming

De ministers van Europese Zaken van de Europese Unie hebben de Poolse regering dinsdag urenlang op de rooster gelegd over de controversiële hervormingen van het gerechtsapparaat. De hoorzitting - een primeur in de EU - was volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans constructief, al lijkt Warschau voorlopig niet van plan om in te binden. De ministers beslissen in juli over het vervolg van de 'artikel 7-procedure'.