EU-lidstaten bereiden nationale maatregelen tegen Rusland voor

Anders dan in een eerdere verklaring van de buitenlandministers schaarden de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich donderdagavond volmondig en unaniem achter de these van de Britse regering dat 'het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval en dat er geen andere aannemelijke verklaring is'.

Volgens Grybauskaite leverde de Britse premier Theresa May tijdens het diner 'zeer goede, betrouwbare' informatie over de toedracht van de gifaanval in Salisbury. 'Dit beïnvloedde onze beslissing om de tekst te verscherpen', aldus de presidente. Samen besloten de leiders om de ambassadeur van de Europese Unie in Moskou terug te roepen voor overleg.

Maar er wordt ook in verspreide slagorde gereageerd. 'De gemeenschappelijke reactie was gisteren. Vanaf volgende week zullen vele lidstaten nationale maatregelen nemen', zei Grybauskaite. Zo liet de Ierse premier Leo Varadkar verstaan dat zijn regering de komende dagen een veiligheidsscreening zal uitvoeren op de Russische diplomaten in zijn land.

Belgisch premier Charles Michel kondigde nog geen nationale maatregelen aan. 'Het is de bedoeling met de andere Europese landen te bekijken wat de concrete reacties op operationeel niveau zullen zijn', aldus de premier.

Michel stelde 'op een paar punten sterke eenheid' vast onder de leiders, 'maar men voelt ook een paar gevoeligheden, nuances rond de tafel.' Wel vonden alle leiders het nodig 'een duidelijk signaal' aan Rusland te geven 'om onze soevereiniteit aan te tonen', aldus Michel.

De Belgische regeringsleider, die onlangs nog een officieel bezoek bracht aan Moskou, pleit er tegelijkertijd voor om de lijnen met de Russen open te houden. 'Naast een duidelijke reactie is het ook nodig om een dialoog te behouden.'