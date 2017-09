EU: geen nood aan heronderhandeling atoomakkoord met Iran

De ministers van de landen die het akkoord in 2015 hebben ondertekend (Iran, VS, China, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) 'hoeven niet te onderhandelen over aanpassingen' aan het atoomakkoord omdat 'ze er allemaal mee hebben ingestemd om het akkoord te respecteren zoals het was', zei Mogherini.

Tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties liet de Amerikaanse president Donald Trump zich negatief uit over dit akkoord en Iran in het algemeen. Ook zijn buitenlandminister Rex Tillerson zei niet veel later dat er aanpassingen nodig zijn aan het akkoord, want anders zouden de VS hun engagement niet kunnen verzekeren.

Maar ook de Franse president Emmanuel Macron liet zich woensdag tijdens een persconferentie ontvallen dat het akkoord uit 2015 niet voorzien was op de 'regionale evolutie en de groeiende druk van Iran in de regio. '

Tillerson zat trouwens woensdagavond nog samen met zijn Iraanse collega Mohamed Javad Zarif om het atoomakkoord te bespreken. Hoewel Iran volgens Tillerson 'technisch in orde is' met het akkoord, is de Iraanse dreiging er allerminst door verminderd. De Amerikaanse bezorgdheden zijn dan ook meer 'politiek' van aard. 'Ik denk dat de hoge vertegenwoordiger enkel naar de rigide en strikte contouren van het akkoord kijkt', zei Tillerson tijdens een persbriefing. 'Sinds het akkoord werd gesloten hebben we allesbehalve meer stabiliteit en vrede in de regio gezien.'

De Amerikaanse toon laat ook de Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel niet onberoerd. Volgens de Duitser, die in New York samen zat met zijn collega's uit de VS, Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Frankrijk, zijn er 'geen aanwijzingen' dat Iran niet aan de overeenkomst voldoet. We moeten daarentegen 'bezorgd zijn dat de deal toch wordt geschrapt omdat het akkoord voor de VS niet ver genoeg reikt', zei Gabriel.