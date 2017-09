EU geeft 87 Libische kustwachten opleiding in Italië

De opleiding vindt plaats op een marinebasis in Taranto, in het zuiden van Italië, en duurt nog tot halverwege november. De nieuwe kustwachten moeten 'de veiligheid in de Libische territoriale wateren versterken' en 'de Libische capaciteiten en competentie inzake maritieme veiligheid aanscherpen', klinkt het in een persbericht.

Verdrinking

Operatie Sophia werd in 2015 gelanceerd, toen de EU in volle vluchtelingencrisis geconfronteerd werd met honderden verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee. Het mandaat van de operatie werd daarna nog uitgebreid om ook Libische kustwachten op te leiden. Sinds oktober vorig jaar hebben 136 Libiërs zo'n training gekregen.

Verschillende ngo's klagen echter geregeld over de Libische kustwachten. Hun 'gedrag in moeilijke situaties' zou in meerdere gevallen het leven van migranten in gevaar hebben gebracht. Mensenrechtenorganisaties zijn bovendien niet te spreken over de omstandigheden waarin migranten in Libië moeten verblijven, nadat ze door de Libische autoriteiten uit zee zijn opgepikt.

Operatie Sophia heeft sinds 2015 al 117 mensensmokkelaars onderschept en 482 bootjes in beslag genomen. Ook het Belgische fregat Louise Marie nam aan de operatie deel.