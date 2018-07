EU en VS zetten stappen om handelsspanningen op te lossen

De Amerikaanse president Donald Trump en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben dat woensdag bekendgemaakt na een ontmoeting in het Witte Huis. Een van de punten van het akkoord is dat de VS en EU naar 'nul douaneheffingen' willen gaan, met uitzondering voor de autosector.

Voor de importheffingen op Europees staal en aluminium, die Trump eerder dit jaar invoerde, komt een 'oplossing'. Hetzelfde geldt voor de invoertarieven die de EU oplegde op verschillende Amerikaanse producten, als reactie op de Amerikaanse tarieven. Plannen om verdere heffingen in te voeren worden opgeschort zo lang de onderhandelingen tussen de EU en de VS lopen.

Trump had ermee gedreigd om heffingen tot 20 procent in te voeren op Europese auto's. Dat zou het handelsconflict naar een hoger niveau tillen: Europa exporteert jaarlijks voor meer dan 50 miljard euro aan auto's en onderdelen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

In een gezamenlijke verklaring spreken Juncker en Trump van een 'nieuwe fase in de relatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie'. De verklaring laat nog in het midden op welke termijn er een einde moet komen aan de importheffingen.

Aardgas en sojabonen

De Europese Unie zal in ieder geval meer vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) vanuit de VS importeren. Europa is verder bereid om meer Amerikaanse sojabonen in te voeren. Ook met betrekking tot standaarden waaraan medische producten moeten voldoen, zou de EU bereid zijn om water bij de wijn te doen.

Verder willen de VS en Europa 'samenwerken om Amerikaanse en Europese bedrijven beter te beschermen tegen oneerlijke mondiale handelspraktijken'. Binnen de Wereldhandelsorganisatie moeten de regels worden aangescherpt om onder meer diefstal van intellectueel eigendom, oneerlijke staatssteun en overcapaciteit aan te pakken, zo klinkt het. China wordt niet bij naam genoemd, maar lijkt wel het voornaamste doelwit te zijn van die hervormingen.

'Toen ik door de president werd uitgenodigd in het Witte Huis, had ik maar één doel', zei Juncker tijdens een persconferentie met Trump. 'Ik wilde vandaag een deal sluiten. En we hebben vandaag een deal gesloten.' Hoewel over de details nog onderhandeld moet worden, 'hebben we verschillende gebieden geïdentificeerd waarop we kunnen samenwerken', zei hij verder.

Ook Trump zei optimistisch te zijn over het afschaffen van handelsbarrières. In een tweet sprak hij van 'een doorbraak die niemand voor mogelijk had gehouden'.

...along quickly. European Union Nations will be open to the United States and at the same time benefiting by everything we are doing for them. There was great warmth and feeling in the room - a breakthrough has been quickly made that nobody thought possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

Dit jaar geen nieuwe topontmoeting Trump-Poetin meer

Een volgende topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin zal er dit jaar niet meer komen, zo heeft het Witte Huis woensdag laten weten.

'De (Amerikaanse) president denkt dat de volgende bilaterale ontmoeting met president Poetin moet plaatsvinden nadat de Rusland-heksenjacht voorbij is', zei nationaal veiligheidsadviseur John Bolton met verwijzing naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde 'collusie' tussen Moskou en het campagneteam-Trump, en inmenging van Rusland in de laatste door Trump gewonnen presidentsverkiezingen.

'Wij zijn dus overeengekomen dat het (de nieuwe top) na de eerste (dag) van het (nieuwe) jaar zal zijn', aldus Bolton. Trump en Poetin hadden vorige week maandag in Helsinki hun eerste topontmoeting. Mueller heeft nooit laten weten wanneer zijn onderzoek rond zou zijn.