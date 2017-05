EU en VS wisselen van gedachten over veiligheid op vliegtuigen

De Europese Commissie sprak woensdag met een delegatie uit de Verenigde Staten over de veiligheid op vliegtuigen. De VS denken eraan om laptops en tablets in vliegtuigen te verbieden. De EU en de VS willen samen voortwerken rond veiligheid op vliegtuigen. Volgende week praten ze verder in Washington.

De VS kondigden vorige week aan dat ze nadenken over een uitbreiding van de laptopban, naar onder meer Europese bestemmingen. Het verbod op laptops en tablets in vliegtuigen geldt al sinds maart voor vluchten vanuit luchthavens in Turkije, Saoedi-Arabië, Egypte en een paar andere moslimlanden. De maatregel moest mogelijke terreuraanslagen tegengaan.

Woensdag zakte een delegatie onder leiding van de Amerikaanse viceminister van Homeland Security Elane Duke naar Brussel af voor overleg met de Europese Commissie. Tijdens de vergadering, met de Europese commissarissen Violeta Bulc (Transport) en Dimitris Avramopoulos (Migratie en Binnenlandse Zaken), werd informatie uitgewisseld over veranderende dreigingen in de luchtvaart en hoe daarmee om te gaan.

Volgens een gezamenlijke mededeling achteraf is er ook gesproken over recente "veiligheidsverbeteringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan rond grote elektronische toestellen in gecontroleerde bagage". De EU en de VS praten volgende week in Washington verder over hoe ze de veiligheid van passagiers kunnen verbeteren zonder het goed functioneren van de luchtvaart in het gedrang te brengen.