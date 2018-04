EU- en NAVO-lidstaten vormen front tegen Rusland na Skripal-affaire

Als de Russische geheime dienst echt mannetjes heeft uitgestuurd om de gewezen dubbelspion Sergej Skripal in Engeland te vergiftigen, hebben die hun werk toch niet echt goed gedaan. Skripal en zijn dochter maken het sinds vorige week gelukkig beter. Londen hoopt dat ze snel voldoende hersteld zijn om klaarheid te scheppen in de onverkwikkelijke affaire, die de betrekkingen tussen Rusland en het Westen op scherp heeft gezet. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson had het Kremlin zelf de hand in de aanslag. Mosk...