'EU een van belangrijkste donatoren in Zuid-Soedanese vluchtelingencrisis'

Sinds de start van de burgeroorlog, in december 2013 al, heeft de EU in totaal 182 miljoen euro in de crisis gepompt. Daarvan is 112 miljoen gegaan naar partners in Zuid-Soedan zelf, en de resterende 70 miljoen gingen naar de vluchtelingen in buurlanden Oeganda, Kenia, Ethiopië en Soedan. Nog eens 10 miljoen extra is gepland.

Sinds 2006 voorziet de Oegandese wet vluchtelingen van een lapje grond om te bewonen en te bewerken, in afwachting van hun terugkeer. Die gronden worden door de plaatselijke gemeenschappen 'uitgeleend', in ruil voor investeringen in wegen, ziekenhuizen, verdeling van drinkbaar water. Omdat de vluchtelingen heel verspreid wonen en mogen gaan en staan waar ze willen, heeft Kampala het niet over vluchtelingenkampen, maar over 'nederzettingen.' Dat model botst echter op zijn grenzen.

'De EU steunt VN-agentschappen zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het Wereldvoedselprogramma en Unicef, en ngo's', aldus de Echo-verantwoordelijke in Kampala, Isabelle d'Haudt. Het leeuwendeel van het geld voor de VN, 15 miljoen, komt bij het Wereldvoedselprogramma terecht. Die fondsen worden gebruikt om cash geld aan de vluchtelingen te geven waarmee ze zelf voedsel, maar ook kledij en transport, kunnen betalen.

Ngo's die op de fondsen van Echo kunnen rekenen, zijn onder meer Oxfam, Danish Refugee Council en het International Rescue Committee.

Ondanks het Europese geld blijven de noden torenhoog. Behalve Zuid-Soedanese vluchtelingen telt Oeganda ook nog eens bijna 300.000 vluchtelingen uit Burundi, Somalië en Congo. Elk jaar is volgens d'Haudt 900 miljoen dollar nodig om hen in Oeganda op te vangen. Eind augustus was een kwart van de noden ingevuld.

Kampala organiseerde eind juni samen met de VN een top om 2 miljard dollar te verzamelen, maar die top leverde slechts voor 358 miljoen beloften op van donateurs. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo was voor België naar de top afgevaardigd, maar hij deed daar geen financiële belofte.