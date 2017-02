EU drijft grenscontroles op in strijd tegen terreur

Dinsdagochtend heeft de Eurostar in Parijs nieuwe grenscontroles opgestart. Ze controleert in iets minder dan vijftien seconden de identiteit van volwassen Europeanen met een biometrisch paspoort, "met behulp van gezichtsherkenning", stelt het Portugese bedrijf Vision-Box, dat de aanbesteding won. De poortjes kunnen ook digitale vingerafdrukken lezen en irisscans maken Wie in een verdachtenbank steekt wordt onmiddellijk uit de rij gehaald. De gemaakte beelden worden wel meteen vernietigd als je geen gevaar bent voor de maatschappij.

