EU beslist in november over nieuwe gaststeden voor agentschappen uit VK

In november wordt duidelijk waar de twee Europese agentschappen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd na de brexit gehuisvest zullen worden. De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zijn het donderdagavond op een top in Brussel eens geraakt over de procedure voor de toewijzing.