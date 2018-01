EU bekritiseert beleid dat Cuba isoleert, wil 'bruggen bouwen'

'Er zijn er die Cuba proberen te isoleren. Wij Europeanen daarentegen willen tonen dat we dichter dan tevoren bij jullie staan', zei Mogherini op een academische conferentie in Havana. 'Tegenover zij die muren willen optrekken en deuren sluiten, willen wij Europeanen bruggen bouwen en deuren openen via samenwerking en dialoog.'

Het was het eerste bezoek van Mogherini sinds de overeenkomst over politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba in werking trad. Het akkoord, het eerste tussen de twee, bepaalt een nieuw wettelijk kader voor bilaterale relaties, met onder meer een verbeterde politieke dialoog, samenwerking en gemeenschappelijke actie op multilaterale fora.

De betrekkingen tussen de EU en Cuba waren voorheen vooral bepaald door het zogenaamde gemeenschappelijk standpunt van 1996. De EU vroeg Havana daarin om een verbetering van de mensenrechtensituatie en een overgang van een eenpartijstaat naar een pluralistische democratie.

'De dialoog over de mensenrechten heeft ons toegelaten om de kwestie zowel in Europa als in Cuba aan te kaarten. Ook al hebben we elk andere opvattingen', zei Mogherini.