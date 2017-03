Essay van Joris Luyendijk: 'Nederland was nooit zo tolerant als het leek'

Nauwelijks drie decennia geleden stond Nederland in de hele wereld bekend als een zelfbewust, tolerant land. Het was een sociaal laboratorium waar geëxperimenteerd werd met homorechten en de legalisering van prostitutie, softdrugs en euthanasie. De meest rechtse partij van het land was de liberaal-conservatieve VVD, die over de hele lijn progressiever was dan de Democraten in de Verenigde Staten. Het was een tijd waarin progressieve journalisten en politici, zonder de minste ironie, Nederland 'een gidsland' noemden.

...