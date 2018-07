Eritrea herstelt ook diplomatieke betrekkingen met Somalië

Met die overeenkomst wordt werk gemaakt van een verdere afname van de spanningen in de Hoorn van Afrika. Begin deze maand vond ook al een opvallende toenade

ring plaats tussen Ethiopië en Eritrea, die officieel een einde hebben gemaakt aan hun oorlog. De tekst werd ondetekend door de Eritrese president Isaias Afewerki en zijn Somalische ambtgenoot Mohamed Abdullahi Mohamed.

Het is voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Eritrea, in 1993, dat het Somalische staatshoofd een bezoek brengt aan het land. De verhoudingen tussen Somalië en Eritrea zijn al meer dan tien jaar gespannen. Mogadishu beschuldigt de Eritreeërs ervan steun te verlenen aan de terreurgroep al-Shabaab. Die aan al-Qaida gelinkte groep wil een islamistische staat oprichten in Somalië en voert regelmatig aanvallen uit in dat land.

Als gevolg van die beschuldigingen zijn al sinds 2009 verschillende VN-sancties van kracht tegen Eritrea. Maar Asmara heeft de aantijgingen altijd ontkend. In de laatste rapporten van VN-experts wordt ook benadrukt dat er geen bewijzen zijn voor een dergelijke steun.