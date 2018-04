Erdogan wil opnieuw in buitenland campagne voeren

'Ik zal naar een sporthal komen met een capaciteit van 10.000 tot 11.000 mensen - het land zal ik nu niet noemen - en op een bijeenkomst van een internationale organisatie voor mijn Turkse onderdanen spreken', zeiRecep Tayyip Erdogan in een interview met tv-zender NTV.

Erdogan maakte woensdag bekend dat de Turken op 24 juni naar de stembus zullen kunnen trekken, anderhalf jaar vroeger dan eerst was gepland. De president motiveerde de beslissing door te verwijzen naar de situatie in Syrië en Irak, terwijl vervroegde verkiezingen ook nodig zouden zijn om noodzakelijke economische beslissingen door te drukken.

Tegelijk is het ook zo dat de overgang naar het nieuwe presidentiële systeem in Turkije wordt afgerond wanneer de volgende ambtstermijn ingaat. Vervroegde verkiezingen geven Erdogan - de gedoodverfde winnaar - met andere woorden de kans nog vroeger over bijkomende bevoegdheden te beschikken.

Omdat ook Turken die niet in eigen land wonen hun stem mogen uitbrengen, breidt Erdogan de campagne uit naar het buitenland. Waar hij zelf wil spreken, maakt hij dus niet bekend, maar de Duitse groene politicus Cem Özdemir zegt dat alvast in Duitsland hard om de stem van elke Turk zal gestreden worden.

Ook in 2017, toen de Turken bij referendum over de door Erdogan voorgestelde grondwetswijziging mochten stemmen, wilden Turkse politici in het buitenland stemmen ronselen. In heel wat landen, onder meer in België, zorgde dat voor ongenoegen omdat volgens de critici politieke tegenstellingen geëxporteerd dreigden te worden.

In ons land wil N-VA-Kamerlid Peter De Roover zijn wetsvoorstel van vorig jaar opnieuw op tafel leggen. Dat wetsvoorstel voorziet dat buitenlandse ministers en staatshoofden alleen met de toestemming van de Belgische regering campagne mogen voeren in ons land. Het voorstel werd toen afgewezen door coalitiepartners Open Vld en CD&V.

'Maar mijn voorstel ligt er nog en ik zal het de komende dagen opnieuw onder de aandacht brengen', aldus De Roover aan Belga. 'De kans lijkt me groot dat er ook in ons land campagneactiviteiten ontwikkeld zullen worden. In Oostenrijk heeft men al gezegd dat het niet kan en ook in Duitsland zijn er richtlijnen. Ik blijf achter mijn voorstel van vorig jaar staan. De coalitiepartners zeiden in het verleden dat er al voldoende middelen bestaan om buitenlandse regeringsleden te weren, maar ik ben daar niet van overtuigd. Als dat toch zo zou zijn, dan moeten we die instrumenten ook gebruiken', zegt De Roover nog.