Erdogan vergelijkt lot van Palestijnen in Gaza met dat van joden in nazi-Duitsland

'Er is helemaal geen verschil tussen de vervolging die 75 jaar geleden de joden in Europa teisterde en de brutaliteit waarmee onze broeders in Gaza geconfronteerd worden', zo zegt Erdogan.

'De kinderen van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gefolterd werden in concentratiekampen, nemen vandaag bij de behandeling van onschuldige Palestijnen jammer genoeg hun toevlucht tot methodes die op geen enkele manier minderwaardig zijn aan die van de nazi's', vervolgde de Turkse president.

De forse uitspraken van Erdogan kwamen er bij de opening van een buitengewone top van OIS. De Turkse eerste minister Binali Yildirim had naar aanleiding van het geweld in de Gazastrook opgeroepen tot die bijeenkomst van moslimlanden.

Yildirim had vrijdag, nog voor het begin van de top, ook al uitgehaald naar Israël. Hij had het land beschuldigd van 'genocide en etnische zuivering.'