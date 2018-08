Erdogan: 'Turkse economie is niet in crisis'

De lira is teruggevallen tot een recorddiepte. Eén Amerikaanse dollar is zaterdag nog 6,43 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar.

De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank.

'Dit is geen economie die failliet gaat, zinkende is, of door een crisis gaat', zei de president zaterdag op een partijbijeenkomst. 'Turkije zal zo snel mogelijk uit deze spiraal van wisselkoersen en rentevoeten geraken.'

'De dollar, de euro en het goud zijn de kogels, de granaten, de raketten van een economische oorlog tegen ons land', aldus Erdogan. Hij zwoer daarop de handen te zullen breken die de wapens afvuren.

Als remedie wil Erdogan onder andere meer handelen in de eigen munt en minder in dollar. Eerst en vooral met China, Rusland, Iran en Oekraïne, maar later ook met Europese landen.