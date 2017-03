Erdogan stapt naar Europees Hof voor Rechten van de Mens na rel in Nederland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag gezegd dat hij naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg wil stappen, na de diplomatieke rel met Nederland afgelopen weekend. Hij zei dat Nederland 'rekenschap zal moeten afleggen' en dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal aanwenden om Nederland van repliek te dienen.

Ankara en Den Haag hebben slaande ruzie, nadat Nederland twee Turkse ministers afgelopen weekend de toegang tot het land had ontzegd. De Turkse excellenties kwamen campagne voeren voor het Turkse referendum in 16 april april, maar dat kon voor premier Mark Rutte niet door de beugel. Het referendum gaat over een ingrijpende aanpassing van de Turkse grondwet. De macht van de president zou daardoor gevoelig worden uitgebreid.

Wie tegen het referendum stemt, stelt zich op dezelfde lijn als terroristen, zo zei Erdogan eerder al.

Ook bondskanselier Merkel, die haar volledige steun aan de Nederlandse regering gaf, kreeg een veeg uit de pan. Zij 'verleent steun aan terroristen', vindt Erdogan. Ook beschuldigde hij de Duitse 'staatstelevisie' ervan 'terreurorganisaties' te steunen en propaganda te voeren tegen het presidentiële systeem dat Erdogan wil invoeren. Specifiek werd de Turkse leider niet, maar hij maakte verwijzingen naar de Koeridische PKK-beweging, die door de Europese Unie als terroristisch wordt beschouwd, maar wel aandacht krijgt in Duitse media.