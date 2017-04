Erdogan roept VS en coalitiepartners op tot samenwerking

In het interview met Kanal 7 zei Erdogan dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn opmerkingen over de gifgasaanval in Syrië in actie moeten worden omgezet. Woensdag zei Trump dat met die aanval "vele, vele grenzen overschreden werden". "Deze gruwelijke actie van het Assad-regime kan niet worden getolereerd. Mijn houding ten aanzien van Syrië en Assad is heel erg veranderd", klonk het.

De Turkse president zei donderdagavond ook verontrust te zijn over het feit dat de Russische president Vladimir Poetin "niet begrijpt wie achter de chemische aanval zit". Tijdens een verkiezingsbijeenkomst noemde Erdogan zijn Syrische collega woensdag een "moordenaar". Ook uitte hij kritiek op het stilzwijgen van de Verenigde Naties over de dood van de onschuldige slachtoffers.