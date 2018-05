Erdogan roept Turken in Europa op massaal op hem te stemmen

Tijdens een toespraak in Sarajevo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de Turken in Europa om steun gevraagd en opgeroepen bij de presidentsverkiezingen massaal op hem te stemmen. 'Zijn jullie klaar om de terreurorganisaties en hun buitenlandse aanhangers een Ottomaanse klap in het gezicht te geven?', zo vroeg Erdogan aan een publiek van duizenden Turken in Sarajevo. 'Zijn jullie klaar mij met een recordaantal stemmen te steunen bij de presidentsverkiezingen?', klonk het nog.

Turkije organiseert president- en parlementsverkiezingen op 24 juni. Zoals aangekondigd ronselt huidig Turks president Erdogan ook stemmen bij de Turken in Europa. Volgens Erdogan zullen de verkiezingen beslissend zijn voor 'de volgende eeuw' van Turkije.

Volgens de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) waren er zo'n 10.000 Turken naar Sarajevo afgezakt voor de speech van Erdogan. Zowat de helft van hen zou uit Duitsland afgereisd zijn. Tijdens zijn toespraak vroeg Erdogan nog: 'Zijn jullie klaar om de hele wereld de sterkte van de Europese Turken te tonen?'. 'Geef vanuit Duitsland, België, Oostenrijk of Nederland een antwoord dat overal in Europa te horen is', zo zei de Turkse president.