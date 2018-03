Erdogan negeert resolutie over Afrin: 'Europees parlement heeft Turkije niets te zeggen'

'Het Europees parlement heeft Turkije niets te zeggen', zei Erdogan tijdens een prijsuitreiking in Ankara. 'Dat gaat het ene oor in en het andere uit'.

Het EU-parlement had in een resolutie een eind van het militair offensief in de Noord-Syrische Koerdische enclave Afrin gevorderd. 'Zolang ons werk niet gedaan is, zullen wij er ook niet weggaan', zei Erdogan voorts.

De Turkse Europaminister Ömer Celik noemde de eis van het Europees parlement 'zonder visie en dom'.

Omsingeld

Het Turkse leger is zijn offensief tegen de Volksbeschermingseenheden (YPG) op 20 januari begonnen. Inmiddels is de stad Afrin door het Turks leger en zijn handlangers omsingeld. Uit YPG-kringen is vernomen dat de Turkse luchtmacht ook donderdag zware bombardementen heeft uitgevoerd op de buitenwijken van Afrin.

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) zijn de voorbije 24 uur meer dan 30.000 mensen voor de Turkse bombardementen uit de enclave gevlucht naar de dorpen Nobol en Zahra, die gecontroleerd worden door de Syrische troepen.

Overleg

De Russische, Iraanse en Turkse presidenten komen op 4 april in Istanboel bijeen om zich over de situatie in Syrië te buigen. De top was al aangekondigd op 8 februari, maar de datum was nog niet formeel bekendgemaakt.

De ministers van Buitenlandse Zaken van die drie landen zitten vrijdag al samen in Astana in Kazachstan om te proberen een oplossing voor het conflict te zoeken.

Steun

Ondanks de Europese kritiek op het offensief in Afrin is Duitsland voor miljoenen euro wapens aan NAVO-partner Turkije blijven leveren.

Tijdens de eerste vijf en een halve week van operatie 'Olijftak' werd toestemming gegeven voor 20 wapenleveringen ter waarde van 5,4 miljoen euro. Dat is veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen Duitsland groen licht gaf voor 14 bestellingen ter waarde van gemiddeld 3,6 miljoen euro. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Economie.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, in de regering-Merkel IV opgevolgd door SPD-partijgenoot Heiko Maas, had in de aanloop van de aangekondigde Turkse invasie een exportstop van Duitse wapens aan Turkije beloofd. Op 16 januari zei Gabriel aan de zender ARD letterlijk: 'We hebben geen enkele munitie (aan Turkije) geleverd wegens het conflict in Noord-Syrië. In Duitsland is het verboden munitie te leveren, zelfs aan een NAVO-partner als Turkije'.

Staatssecretaris Matthias Machnig van het economieministerie schreef in een antwoord op een parlementaire vraag van 13 maart dat de Duitse regering ook na het begin van het Turkse Syrië-offensief 'in individuele gevallen' exportlicenties voor Duitse wapens (aan Turkije) heeft verleend. Volgens Machnig werden die toegekend omdat Duitsland 'contractuele verplichtingen' heeft versus andere EU- en NAVO-partners.

Vluchtelingenakkoord

Ondanks de verzuurde relaties met Europa kondigde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos kondigde woensdag dan weer aan dat hij een tweede schijf van drie miljard euro wil vrijmaken voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije.

De steun maakt deel uit van de omstreden vluchtelingendeal die de Europese Unie in 2016 had afgesproken met de regering van president Erdogan.